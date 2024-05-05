У німецькому Гессені підтримують допомогу з поверненням чоловіків з України додому

Міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гессен Роман Посек вважає, що земельні уряди повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це Посек сказав у репортажі телеканалу ARD, який цитує газета Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

На думку голови МВС Гессену, Німеччина повинна допомогти Україні з набором до війська, і така допомога також може передбачати "нашу допомогу в тому, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні".

Посек додав, що важливо "підтримати обороноздатність України", але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.

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Говорячи про шляхи, як Берлін може сприяти поверненню українців, голова МВС Гессену відкинув можливість видання німецьких документів як заміну українським: "Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою".

За інформацією ARD, федеральні землі та Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини з 7 травня почнуть обговорення того, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку, аби досягти загальнонаціонального рішення.

Як відомо, 23 квітня Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

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