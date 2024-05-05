У німецькому Гессені підтримують допомогу з поверненням чоловіків з України додому
Міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гессен Роман Посек вважає, що земельні уряди повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення Росії.
Про це Посек сказав у репортажі телеканалу ARD, який цитує газета Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".
На думку голови МВС Гессену, Німеччина повинна допомогти Україні з набором до війська, і така допомога також може передбачати "нашу допомогу в тому, щоб Україна могла використовувати чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні".
Посек додав, що важливо "підтримати обороноздатність України", але водночас треба зберегти за Німеччиною статус безпечного прихистку для біженців.
Говорячи про шляхи, як Берлін може сприяти поверненню українців, голова МВС Гессену відкинув можливість видання німецьких документів як заміну українським: "Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою".
За інформацією ARD, федеральні землі та Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини з 7 травня почнуть обговорення того, що робити з українськими чоловіками мобілізаційного віку, аби досягти загальнонаціонального рішення.
Як відомо, 23 квітня Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
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