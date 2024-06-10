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В уряді Німеччини кажуть, що не будуть підштовхувати українців до повернення додому

Новини — Понеділок, 10 червня 2024, 10:02 — Марія Ємець

Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце виключає підштовхування українців з тимчасовим захистом до повернення додому.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Шульце сказала, що Німеччина не планує політику заохочення українців до повернення додому. Її слова наводять у контексті того, що в Україні почала відчуватися нестача робочої сили. 

"Чи хочуть вони повертатися на батьківщину – це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток… Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення", – прокоментувала вона в інтерв’ю групі німецьких видань. 

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Шульце додала, що звісно ж повернення українців додому з-за кордону могло би посприяти вирішенню проблеми, але додала, що ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації. 

Місяць тому федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть і далі залишатися у Німеччині.

Нагадаємо, у Чехії на початку червня почав працювати пілотний проєкт з підтримки повернення українців додому.

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