ЗМІ довідались перші деталі розслідування у Німеччині щодо вбивства 9-річної українки

Німецькі слідчі нібито припускають, що до вбивства 9-річної українки Валерії у Дебельні могли бути причетні знайомі її матері, й ретельно досліджують цю версію.

Про це з посиланням на свої джерела розповідає Bild, пише "Європейська правда".

Ще на брифінгу поліції у середу речниця прокуратури Хемніца сказала, що слідство зосередилося на пошуку ймовірних винуватців у колі безпосередніх знайомих родини Валерії.

Як дізналися Bild, слідчі досліджують версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих матері дівчинки.

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Один з чоловіків деякий час був у стосунках з матір’ю Валерії. Другий був знайомий з родиною і нібито був помічений у так званому сталкінгу (нав’язливих проявах уваги аж до переслідування особи).

Тим часом мешканці містечка несуть лампадки, іграшки, квіти і записки зі словами співчуття до будинку, де проживає родина Валерії.

Robert Michael

Нагадаємо, Валерію розшукували з 3 червня, коли вона вирушила до школи і зникла. У середу 12 травня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Справу розслідують як вбивство.

Правоохоронці почали розслідування також проти школи, через те, що там не почали бити на сполох, коли дівчинка не з'явилась на уроки.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року, її батько – у Силах оборони України. Матір і батько минулого року розлучилися.

Нагадаємо, 11 червня у німецькому місті Франкфурт-на-Майні 41-річна українка отримала поранення внаслідок нападу на неї афганця з ножем.

У березні в Німеччині сталося резонансне вбивство молодої українки та її матері, підозрюють, що його влаштували з метою викрасти немовля жінки.