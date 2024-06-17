Столтенберг: НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність. Він закликав використовувати прозорість як фактор стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися щодо цих питань. Це саме те, що ми робимо", – зазначив Столтенберг.

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Генсек НАТО вказав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс, тому що "світ, в якому РФ, Китай та КНДР мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним".

Він попередив, що Пекін, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі у свій ядерний арсенал, який, стверджує Столтенберг, зросте до тисячі боєголовок вже до 2030 року.

"А це означає, що в недалекому майбутньому. НАТО може зіткнутися з чимось, з чим Альянс ніколи раніше не мав справу, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками – Китаєм та Росією. Звичайно, це має наслідки", – додав генсек.

Він наголосив, що Сполучені Штати та європейські союзники наразі модернізують ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку РФ.

"США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО", – пояснив Столтенберг.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що РФ потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

У квітні Сікорський казав, що не бачить причин для занепокоєння щодо можливості застосування РФ ядерної зброї в Україні.

Нагадаємо, видання NYT поділилося припущеннями, де може зберігатись російська ядерна зброя в Білорусі.