Словаччина готова підтримати Рютте на посаді генсека НАТО, але висуває умову

Словаччина готова підтримати кандидатуру очільника уряду Нідерландів Марка Рютте, який претендує на посаду генсека НАТО.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні у вівторок після засідання лідерів ЄС, повідомляє TASR.

В обмін на підтримку кандидатури Рютте Словаччина хоче отримати допомогу в забезпеченні своєї протиповітряної оборони.

Пеллегріні нагадав, що на посаду генерального секретаря НАТО досі було два кандидати – окрім Рютте, також президент Румунії Клаус Йоганніс.

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За словами словацького президента, було зрозуміло, що Словаччина могла б уявити на цій посаді представника Центрально-Східної Європи.

"Після консультацій з обома кандидатами і після консультацій з прем'єр-міністром Робертом Фіцо і словацьким урядом, Словацька Республіка може уявити собі підтримку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді голови Альянсу", – сказав Пеллегріні.

Він також нагадав, що ця підтримка супроводжується проханням і вимогою словацької сторони, щоб Рютте, як наступний очільник НАТО, забезпечив захист повітряного простору Словаччини.

"Сьогодні Словаччина не має системи протиповітряної оборони, і саме тому ми з Рютте говорили про те, що якщо його оберуть головою Альянсу, він повинен наполягати на захисті та обороні повітряного простору Словаччини – принаймні до того часу, поки Словаччина не буде здатна захищати цей повітряний простір власними силами. Рютте висловив готовність розглянути це питання в майбутньому", – пояснив президент.

Пеллегріні додав, що він також попросив Рютте враховувати географічний принцип при заповненні посад в НАТО на нижчих рівнях командування після його обрання на нову посаду.

Раніше ЗМІ повідомили, що Угорщина припинила виступати проти кандидатури Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

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