ЗМІ: Рада ЄС затвердить текст безпекової угоди з Україною у вівторок

Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною і ЄС у вівторок, 25 червня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на європейського дипломата високого рівня, який коментував на умовах анонімності.

За словами співрозмовника, текст безпекової угоди України і ЄС мають затвердити на засіданні Ради ЄС із загальних питань, що відбудеться у вівторок у Люксембурзі, і підписати у найближчі дні після того.

"Формальне затвердження цієї угоди буде завтра (у вівторок) у рамках Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі", – сказав дипломат.

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Нагадаємо, минулого тижня в Офісі президента оголосили, що Україна та Європейський Союз провели завершальний раунд переговорів стосовно двостороннього безпекового документа і угоду підпишуть найближчим часом.

Також на фінальному етапі підготовка угоди з Польщею, завершальний раунд перемовин відбувся у п’ятницю, 21 червня.

