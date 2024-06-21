Україна і Польща провели фінальний раунд переговорів щодо безпекової угоди

Україна і Польща провели фінальний раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента України, повідомляє "Європейська правда".

Заступник керівника ОП Ігор Жовква розповів, що переговорні команди провели складну роботу, і тепер "ми впритул наблизилися до укладення двосторонньої безпекової угоди".

"Роль Польщі у наданні допомоги Україні та наближенні нашої перемоги важко переоцінити. Це буде по-справжньому амбітна угода, де відображено більшість наших здобутків і спільних планів на майбутнє", – зазначив він.

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Сторони відзначили досягнутий прогрес та узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди та її підписання вже найближчим часом.

Раніше повідомляли, що двосторонню безпекову угоду між Україною та Польщею можуть фіналізувати та підписати до саміту НАТО, який пройде 9-11 липня.

Польський депутат і голова ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що угода незабаром буде готова.