Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський

Кортеж угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який супроводжував його під час візиту до Німеччини, потрапив в аварію, в результаті чого загинув 61-річний офіцер німецької поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Аварія сталась у понеділок, 24 червня, близько 11:15 у місті Штутгарт. 69-річна жінка на своєму BMW виїхала за шлагбаум і врізалася в мотоцикл 61-річного офіцера поліції, який супроводжував автомобіль Орбана.

Від сили удару BMW поліцейського відкинуло на службовий мотоцикл іншого, 27-річного офіцера із супроводу прем’єра Угорщини. Вони обоє із серйозними травмами потрапили до лікарні.

Реклама:

Фото: 7aktuell.de/Andreas Werner

61-річний поліцейський невдовзі помер у лікарні, підтвердив комісар поліції Штутгарта Маркус Айзенбраун. Розслідування аварії взяли на себе співробітники поліцейського управління іншого міста – Людвігсбурга, аби ним не займались колеги померлого.

Як зазначає Bild, Віктор Орбан перебував у Німеччині на чемпіонаті Європи з футболу, напередодні ввечері він спостерігав за перемогою угорської збірної над Шотландією в попередньому турі чемпіонату Європи.

У 2018 році в кортеж, який супроводжував прем’єр-міністрів Бельгії та Великої Британії, врізався автомобіль, внаслідок аварії постраждали двоє поліцейських.