Прем’єр Чехії анонсував підписання безпекової угоди з Україною 18 липня

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду з Україною підпишуть на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні.

Як передає "Європейська правда", про це Фіала написав у X (Twitter).

Він розповів про домовленість із президентом Володимиром Зеленським завершити обговорення тексту угоди перед самітом НАТО у Вашингтоні.

"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні.



Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", – написав Фіала.

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President @ZelenskyyUa and I agreed yesterday that we will conclude negotiations on the text of the Czech-Ukrainian security agreement before the NATO summit in Washington.



We will then sign it at the European Political Community summit in London on July 18. – Petr Fiala (@P_Fiala) June 28, 2024

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у п'ятницю заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана "на 99%" до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадаємо, 27 червня у Брюсселі відбулося підписання одразу трьох нових безпекових угод України – з Євросоюзом, Естонією та Литвою.