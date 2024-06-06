Чому Саміт миру у Швейцарії може стати поразкою для України і Зеленського

Підготовка до українського Саміту миру, який відбудеться за 9 днів, йде не за планом. Ті досягнення, на які розраховували організатори, тепер виключені.

Понад те, високою є загроза, що саміт лише вдарить по Україні.

"Європейська правда" мала змогу ознайомитися з текстом підготовленого рішення саміту, і воно не додає оптимізму.

Про ситуацію із Самітом миру – в поясненні у відеоформаті, а більш детально – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути. Далі – стислий її виклад.

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Ще восени 2022 року на саміті G20, що відбувся за участю президента Зеленського, Україна офіційно представила ключовим країнам світу так звану "формулу миру Зеленського" – перелік з 10 пунктів, які окреслювали українське бачення завершення російської війни.

За два роки всі ці пункти лишаються актуальними і бажаними для України.

Будемо говорити прямо: цей план коректно називати не лише "українською формулою миру", а й "формулою перемоги України".

Чимало держав та організацій, включно з Євросоюзом, публічно проголосили, що вважають український план єдиним та безальтернативним та готові працювати над його втіленням. Натомість альтернативні "мирні плани" маргіналізувалися.

Надзвичайно важливою деталлю української ініціативи було те, що вона не вимагала від Києва узгоджувати все це з Москвою, та й загалом не передбачала участі Росії протягом всього процесу. Навпаки, ідея полягала у тому, що спершу світ усе узгоджує, а вже потім через тиск "примушує Росію до миру".

Але будь-який план потребує переговорів. Так працює дипломатія у світі. І якщо ці переговори не будемо вести ми – то хтось інший вестиме їх за нас.

Тому і з’явилися відомі читачам "зустрічі радників" щодо "формули миру".

Київ щоразу представляв ці зустрічі як перемогу, хоча це далеко не завжди було так.

Єдиною справді "переможною" подією стала зустріч радників у Джидді, адже там до переговорів вдалося залучити Китай, і це, по суті, нейтралізувало найактивнішого адвоката "альтернативного мирного плану". Але успіх виявився одноразовим.

Поспіх України в організації Саміту миру і бажання залучити якомога більше держав, навіть з орбіти впливу Китаю, призвели до появи фінального проєкту рішення, який повністю руйнує початкову ідею Саміту миру.

Зустріч лідерів у Швейцарії мала привести до загальносвітового визнання "формули миру Зеленського".

Тепер йдеться про те, що учасники саміту ґрунтуються на "українській формулі миру та інших мирних пропозиціях", без особливої ролі будь-якої з них. А отже, категорично неприйнятний для нас план Китаю (в якому окремі пункти більше схожі на складові капітуляції України), або африканський план, який свого часу схвалив Путін, або інші ідеї, кожна з яких ґрунтувалася на поступках України агресорові – отримують рівно таку ж легітимність, як і український "мирний план".

Загалом, саміт у Швейцарії не буде обговорювати шлях до миру. Цей пункт викреслили з порядку денного Саміту миру (хай як абсурдно це звучить).

Натомість лідери сконцентруються на трьох питаннях: це ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених.

Як пояснюють швейцарці, такий вузький вибір зробили для того, щоби "полегшити досягнення консенсусу".

Водночас, це несе також додаткові загрози для України: тепер для того, щоби РФ стала учасником процесу, достатньо провести переговори щодо "ядерки", постачання прдовольства і обміну полоненими.

Ухвалення подібного рішення стане потужним сигналом для всього світу про те, що Україна поступилася ключовими принципами, а Зеленський на саміті у Швейцарії особисто схвалив можливість таких поступок.

Але, ми точно ще маємо право відмовитися від підсумкового документа саміту, який після усіх редагувань не видається прийнятним для України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.