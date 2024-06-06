Почему Саммит мира в Швейцарии может стать поражением для Украины и Зеленского

Подготовка к украинскому Саммиту мира, который состоится через 9 дней, идет не по плану. Те достижения, на которые рассчитывали организаторы, теперь исключены.

Более того, высока угроза, что саммит только ударит по Украине.

"Европейская правда" имела возможность ознакомиться с текстом подготовленного решения саммита, и оно не добавляет оптимизма.

О ситуации с Саммитом мира – в объяснении в видеоформате, а более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать. Далее – краткое ее изложение.

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Еще осенью 2022 года на саммите G20, который состоялся при участии президента Зеленского, Украина официально представила ключевым странам мира так называемую "формулу мира Зеленского" – перечень из 10 пунктов, которые определяли украинское видение завершения российской войны.

Через два года все эти пункты остаются актуальными и желанными для Украины.

Будем говорить прямо: этот план корректно называть не только "украинской формулой мира", но и "формулой победы Украины".

Многие государства и организации, включая Евросоюз, публично провозгласили, что считают украинский план единственным и безальтернативным и готовы работать над его воплощением. Зато альтернативные "мирные планы" маргинализировались.

Чрезвычайно важной деталью украинской инициативы было то, что она не требовала от Киева согласовывать все это с Москвой, да и вообще не предусматривала участия России в течение всего процесса. Наоборот, идея заключалась в том, что сначала мир все согласовывает, а уже потом через давление "принуждает Россию к миру".

Но любой план требует переговоров. Так работает дипломатия в мире. И если эти переговоры не будем вести мы – то кто-то другой будет вести их за нас.

Поэтому и появились известные читателям "встречи советников" по "формуле мира".

Киев каждый раз представлял эти встречи как победу, хотя это далеко не всегда было так.

Единственным действительно "победным" событием стала встреча советников в Джидде, ведь там к переговорам удалось привлечь Китай, и это, по сути, нейтрализовало самого активного адвоката "альтернативного мирного плана". Но успех оказался одноразовым.

Спешка Украины в организации Саммита мира и желание привлечь как можно больше государств, даже из орбиты влияния Китая, привели к появлению финального проекта решения, который полностью разрушает изначальную идею Саммита мира.

Встреча лидеров в Швейцарии должна была привести к общемировому признанию "формулы мира Зеленского".

Теперь речь идет о том, что участники саммита основываются на "украинской формуле мира и других мирных предложениях", без особой роли любого из них. А значит, категорически неприемлемый для нас план Китая (в котором отдельные пункты больше похожи на составляющие капитуляции Украины), или африканский план, который в свое время одобрил Путин, или другие идеи, каждая из которых основывалась на уступках Украины агрессору – получают ровно такую же легитимность, как и украинский "мирный план".

В общем, саммит в Швейцарии не будет обсуждать путь к миру. Этот пункт вычеркнули из повестки дня Саммита мира (как бы абсурдно это ни звучало).

Вместо этого лидеры сконцентрируются на трех вопросах: это ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных.

Как объясняют швейцарцы, такой узкий выбор сделали для того, чтобы "облегчить достижение консенсуса".

В то же время, это несет также дополнительные угрозы для Украины: теперь для того, чтобы РФ стала участником процесса, достаточно провести переговоры по "ядерке", поставкам продовольствия и обмену пленными.

Принятие подобного решения станет мощным сигналом для всего мира о том, что Украина уступила ключевые принципы, а Зеленский на саммите в Швейцарии лично одобрил возможность таких уступок.

Но, мы точно еще имеем право отказаться от итогового документа саммита, который после всех правок не кажется приемлемым для Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.