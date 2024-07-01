Як американці ставляться до війни РФ проти України і чи варто Києву домовлятися з Китаєм
Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 16:45
Деймон Вілсон належить до того кола американських посадовців, хто здавна був залучений в українські справи, розуміється на нашій державі і мав вплив на рішення стосовно неї – але при цьому весь цей час залишався у тіні.
У 2021 році він очолив Національний фонд на підтримку демократії (NED).
Та розмова редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка з Деймоном Вілсоном була не про задачі фонду, а про ставлення Заходу до України та до війни, а також про те, як це ставлення змінювалося.
Вілсон переконаний, що попри видимі проблеми та звичну для західних медіа риторику про "втому від України" ситуація є кращою, ніж нам часом видається.
Пропонуємо вам відеоверсію розмови, яку ми записували у Києві, українською та англійською мовами. А текстова версію інтерв’ю – в матеріалі "Задовольнити бажання Владіміра Путіна неможливо. Тому його доведеться зупинити". Далі – основні тези Вілсона.
Я думаю, що підтримка України міцнішає. Я не вірю у "втому від України". Для NED такого поняття взагалі не існує: ми працюємо у понад 100 країнах світу, але Україна – наш пріоритет.
Але є проблема з тим, що американці зосереджені на своїй громаді. У них є спокуса вважати, що події десь далеко у світі їх не стосуються.
Тож це завдання політиків – пояснювати виборцям, чому підтримка України є важливою не лише для самої України, а й для майбутнього демократії та свободи та для протистояння автократам. Пояснювати, що йдеться не просто про напад на Україну, що ця війна підриває американське лідерство у світі, руйнує наші альянси і кидає виклик тому, як працює наша держава.
Зрештою, російська війна в Україні має величезний вплив на якість життя, безпеку і рівень інфляції також у США. Тут нескладно з’єднати точки у загальну картину.
Водночас багато американців розуміють: відбувається щось важливе. Вони бачать дії Путіна, бачать, як компартія Китаю кидає виклик США і дуже нечесно конкурує. Вони бачать підйом автократичних режимів.
І хоча вони не знають усіх деталей, але розуміють, що відбувається недобре.
За останні роки відбулася одна з найшвидших еволюцій зовнішній політиці США, і зараз є консенсус в обох партіях, що Китай – це виклик і для Сполучених Штатів, і для світового порядку.
Американці дедалі більше розуміють також, що Владімір Путін – головоріз, бандит і тиран. Вони бачать його браваду, бачать напади на сусідів, гру з історією.
Люди розуміють, що це – бандит, в якого волею долі опинилася ядерна зброя.
Вони також бачать Владіміра Путіна у КНДР з Кім Чен Ином, бачать його зв’язки з Іраном, Китаєм, і вони розуміють, що це недобре. Що ці погані хлопці співпрацюють і підтримують одне одного.
Світ довго не розумів небезпеку умиротворення Путіна. Не усвідомлював, що ми маємо справу з людиною, яка – якщо її не зупинити – принесе ще більше горя.
Але зараз очевидно, що це змінюється.
Дедалі більше лідерів усвідомлюють: задовольнити Владіміра Путіна неможливо. Натомість його треба зупинити.
Тому зупиняти тиранів потрібно силою.
А наразі відбувається фундаментальна зміна політики в ЄС і НАТО. Ми дедалі більше дослуховуємося до голосів балтійських держав, скандинавів та держав Центральної та Східної Європи. Представники цих країн здобувають вплив на дії євроінституцій. Бо саме вони, маючи досвід комунізму і російського експансіонізму, розуміють це якнайкраще.
Щодо того, чи важливіше для вас сфокусуватися на Глобальному Півдні, то вам потрібно працювати з усім світом, але водночас розуміти пріоритетність роботи з тими країнами, звідки йде підтримка, чия допомога впливає на вашу здатність давати відсіч Путіну.
Але вам неприпустимо мати ілюзії щодо Пекіну, який вже грає на боці Путіна.
Повна версія інтерв’ю – в матеріалі "Задовольнити бажання Владіміра Путіна неможливо. Тому його доведеться зупинити".