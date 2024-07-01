Как американцы относятся к войне против Украины и стоит ли Киеву договариваться с Китаем

Деймон Уилсон принадлежит к тому кругу американских чиновников, кто издавна был вовлечен в украинские дела, разбирается в нашем государстве и имел влияние на решения относительно него – но при этом все это время оставался в тени.

В 2021 году он возглавил Национальный фонд в поддержку демократии (NED).

Но разговор редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко с Деймоном Уилсоном был не о задачах фонда, а об отношении Запада к Украине и к войне, а также о том, как это отношение менялось.

Уилсон убежден, что несмотря на видимые проблемы и привычную для западных медиа риторику об "усталости от Украины" ситуация лучше, чем нам порой кажется.

Реклама:

Предлагаем вам видеоверсию разговора, которую мы записывали в Киеве, на украинском и английском языках. А текстовая версия интервью – в материале "Удовлетворить Владимира Путина невозможно. Поэтому его придется остановить". Далее – основные тезисы Уилсона.

Я думаю, что поддержка Украины крепнет. Я не верю в "усталость от Украины". Для NED такого понятия вообще не существует: мы работаем в более чем 100 странах мира, но Украина – наш приоритет.

Но есть проблема с тем, что американцы сосредоточены на своей общине. У них есть соблазн считать, что события где-то далеко в мире их не касаются.

Поэтому это задача политиков – объяснять избирателям, почему поддержка Украины важна не только для самой Украины, но и для будущего демократии и свободы и для противостояния автократам. Объяснять, что речь идет не просто о нападении на Украину, что эта война подрывает американское лидерство в мире, разрушает наши альянсы и бросает вызов тому, как работает наше государство.

В конце концов, российская война в Украине имеет огромное влияние на качество жизни, безопасность и уровень инфляции также в США. Здесь несложно соединить точки в общую картину.

В то же время многие американцы понимают: происходит что-то важное. Они видят действия Путина, видят, как компартия Китая бросает вызов США и очень нечестно конкурирует. Они видят подъем автократических режимов.

И хотя они не знают всех деталей, но понимают, что происходит нехорошее.

За последние годы произошла одна из самых быстрых эволюций во внешней политике США, и сейчас есть консенсус в обеих партиях, что Китай – это вызов и для Соединенных Штатов, и для мирового порядка.

Американцы все больше понимают также, что Владимир Путин – головорез, бандит и тиран. Они видят его браваду, видят нападения на соседей, игру с историей.

Люди понимают, что это – бандит, у которого волею судьбы оказалось ядерное оружие.

Они также видят Владимира Путина в КНДР с Ким Чен Ыном, видят его связи с Ираном, Китаем, и они понимают, что это нехорошо. Что эти плохие ребята сотрудничают и поддерживают друг друга.

Мир долго не понимал опасность умиротворения Путина. Не осознавал, что мы имеем дело с человеком, который – если его не остановить – принесет еще больше горя.

Но сейчас очевидно, что это меняется.

Все больше лидеров осознают: удовлетворить Владимира Путина невозможно. Вместо этого его надо остановить.

Поэтому останавливать тиранов нужно силой.

А сейчас происходит фундаментальное изменение политики в ЕС и НАТО. Мы все больше прислушиваемся к голосам балтийских государств, скандинавов и государств Центральной и Восточной Европы. Представители этих стран получают влияние на действия евроинститутов. Потому что именно они, имея опыт коммунизма и российского экспансионизма, понимают это лучше всего.

Относительно того, важнее ли для вас сфокусироваться на Глобальном Юге, то вам нужно работать со всем миром, но одновременно понимать приоритетность работы с теми странами, откуда идет поддержка, чья помощь влияет на вашу способность давать отпор Путину.

Но вам недопустимо питать иллюзии относительно Пекина, который уже играет на стороне Путина.

Полная версия интервью – в материале "Удовлетворить Владимира Путина невозможно. Поэтому его придется остановить".