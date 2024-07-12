23 держави та ЄС підписали безпековий компакт з Україною на саміті НАТО

У Вашингтоні на саміті НАТО за участі відбулася зустріч лідерів держав, що підписали з Україною безпекові угоди.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

Документ ставить за мету "прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки". У ньому держави-підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме

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(1) Підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості

(2) Прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України

(3) У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої і сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Договір є відкритим для приєднання інших держав. І буде діяти паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.

Як повідомляла ЄвроПравда, вже під час саміту Україна підписала безпекову угоду зі ще однією державою НАТО.

Партнери підписували з Україною угоди, що не підлягають ратифікації. Через це у Білому домі визнали, що Трамп зможе скасувати безпекову угоду з Україною.

Детальніше про безпекову угоду з США читайте у статті "Які недоліки має угода з США та чи збережеться вона за Трампа"