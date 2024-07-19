Зеленський подякував Польщі за рішення, яке наблизить передачу F-16

Президент Володимир Зеленський заявив, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною винищувачів F-16.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у X (Twitter).

Зеленський зазначив, що напередодні на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб обговорити посилення обороноздатності України".

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей", – написав він.

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Зеленський не уточнив, про яке рішення йдеться, так само нічого публічно не повідомляли в уряді Польщі.

Польські ЗМІ припускають, що участь Польщі може бути пов'язана з організацією доставки цих винищувачів в Україну або з логістичними питаннями. Водночас Варшава не передає Україні власних F-16.

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.