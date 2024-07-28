Сейм Польщі ухвалив постанову з нагоди 81-ої річниці Волинської трагедії

Польський Сейм ухвалив постанову про вшанування 81-ї річниці подій липня 1943 року на Волині, який там називають "злочином геноциду, вчиненим проти поляків українськими націоналістами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

За постанову про Волинську трагедію, яку в польській історіографії називають "Волинською різаниною", проголосували 427 депутатів, проти не було жодного, утримались сім польських парламентарів. У 2023 році документ схвалили одноголосно 440 польських депутатів.

Автором проєкту постанови стала депутатка від опозиційного "Права і справедливості" Йоанна Ліхоцька. Документ стверджує, що "внаслідок геноциду, вчиненого у 1943-1945 роках, було вбито понад сто тисяч громадян Другої Речі Посполитої, переважно селян".

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"Сейм Республіки засуджує всі спроби релятивізації правди про Волинську різанину, а також лицемірство і фальш в обговоренні цієї події. Вже під час Другої світової війни командири ОУН/УПА використовували тактику звинувачення радянської влади та німців", – ідеться в постанові.

"Сьогодні, бачачи, що в Україні мало знають про злочинний характер Української повстанської армії, Сейм Республіки Польща закликає до проведення всіх просвітницьких заходів, які стануть основою для співпраці між Польщею та Україною", – додається там.

Постанова стверджує, що в Україні "зростає популярність згадок" про Організацію українських націоналістів та УПА та закликає на державному рівні "докласти зусиль для викорінення такого ставлення".

Водночас там пропонується вшанувати пам’ять українців, які, "ризикуючи власним життям, рятували поляків", а пам’ять про них "повинна бути наріжним каменем для побудови польсько-українських відносин на основі правди та протистояння шовінізму".

Трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, лишається одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України. У Польщі ці події розцінюють як геноцид, тоді як Україна використовує термін "Волинська трагедія".

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

Більше про це – у статті: Від Волині до F-16: що стоїть за новими проблемами у відносинах з Польщею.