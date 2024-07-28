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Сейм Польщі ухвалив постанову з нагоди 81-ої річниці Волинської трагедії

Новини — Неділя, 28 липня 2024, 08:12 — Олег Павлюк

Польський Сейм ухвалив постанову про вшанування 81-ї річниці подій липня 1943 року на Волині, який там називають "злочином геноциду, вчиненим проти поляків українськими націоналістами".

Про це повідомляє "Європейська правда".

За постанову про Волинську трагедію, яку в польській історіографії називають "Волинською різаниною", проголосували 427 депутатів, проти не було жодного, утримались сім польських парламентарів. У 2023 році документ схвалили одноголосно 440 польських депутатів.

Автором проєкту постанови стала депутатка від опозиційного "Права і справедливості" Йоанна Ліхоцька. Документ стверджує, що "внаслідок геноциду, вчиненого у 1943-1945 роках, було вбито понад сто тисяч громадян Другої Речі Посполитої, переважно селян".

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Пояснюємо, коли Волинська трагедія перестане впливати на відносини України та Польщі

"Сейм Республіки засуджує всі спроби релятивізації правди про Волинську різанину, а також лицемірство і фальш в обговоренні цієї події. Вже під час Другої світової війни командири ОУН/УПА використовували тактику звинувачення радянської влади та німців", – ідеться в постанові.

"Сьогодні, бачачи, що в Україні мало знають про злочинний характер Української повстанської армії, Сейм Республіки Польща закликає до проведення всіх просвітницьких заходів, які стануть основою для співпраці між Польщею та Україною", – додається там.

Постанова стверджує, що в Україні "зростає популярність згадок" про Організацію українських націоналістів та УПА та закликає на державному рівні "докласти зусиль для викорінення такого ставлення".

Польський погляд на конфлікт з Україною

Водночас там пропонується вшанувати пам’ять українців, які, "ризикуючи власним життям, рятували поляків", а пам’ять про них "повинна бути наріжним каменем для побудови польсько-українських відносин на основі правди та протистояння шовінізму".

Трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, лишається одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України. У Польщі ці події розцінюють як геноцид, тоді як Україна використовує термін "Волинська трагедія".

Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не зможе погодитися на вступ України до ЄС, доки країни не завершать суперечки довкола подій на Волині.

Більше про це – у статті: Від Волині до F-16: що стоїть за новими проблемами у відносинах з Польщею.

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Польща
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