У США троє звинувачуваних у підготовці теракту 11 вересня пішли на угоду зі слідством 

Троє осіб, звинувачуваних у підготовці найгірших в історії США терактів 11 вересня 2001 року, пішли на угоду зі слідством та уникнуть смертної кари.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Про угоду спершу неофіційно дізналися журналісти, згодом інформацію підтвердили у заяві Пентагону.

Йдеться про справу Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох осіб, яких звинувачували у підготовці теракту і співучасті у вбивстві 2976 осіб 11 вересня 2001 року.

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Досудова угода, якої досягли після 27 місяців переговорів, передбачає, що Мохаммед та інші двоє – Валід бін Атташ і Мустафа аль Хавсаві – визнають провину за усіма звинуваченнями, натомість смертний вирок для них не вимагатимуть і дуже тривалого судового процесу у цій справі вдасться уникнути.

Визнання провини має відбутися на судовому засіданні наступного тижня.

Прокурори визнають, що ця новина може бути вкрай суперечливо сприйнята у суспільстві, зокрема у родинах загиблих.

"Рішення про досудову угоду після 12 років досудової тяганини не було простим. Проте зараз наша спільна обгрунтована і щира думка полягає у тому, що це – найкращий шлях до фінальної крапки і справедливості у цій справі", – зазначили вони у своєму листі.

Мохаммеда затримали у Пакистані ще у 2003 році – тобто вже більше 20 років тому, а у 2008 році висунули йому серію звинувачень стосовно підготовки теракту 11 вересня.

Військовий суд відклався на роки через те, що у США намагались розібратися, як бути з фактами застосування тортур до Мохаммеда та інших під час їхнього перебування у таємних в’язницях ЦРУ у 2000-х роках, і чи можна посилатися на отримані там зізнання у суді.

Суд мав початися у січні 2021 року, але відклався через відставку двох суддів і обставини, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Після угоди вироки, серед яких максимальною санкцією може бути вже не смертна кара, а довічне позбавлення волі, очікуються не раніше літа 2025 року.

Угода також передбачає, що звинувачувані погоджуються відповісти на письмові запитання від людей, які пережили теракт і родин загиблих про їхню роль і їхню мотивацію. Прокурори також будуть особисто зустрічатися з родинами загиблих, щоб пояснити, чому ухвалили рішення про угоду зі слідством.

Нагадаємо, ЄСПЛ у 2018 році постановив, що Литва та Румунія порушили права двох підозрюваних у тероризмі членів угруповання "Аль-Каїда", допомігши ЦРУ у жорстокому поводженні з ними.

Згодом Литва виплатила компенсації згідно з цим рішенням.