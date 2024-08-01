CBS: Росія та Захід обміняють 24 ув’язнених, зокрема російського вбивцю Красікова

Обмін ув’язнених між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, який почався в четвер, 1 серпня, стосується 24 людей, серед них – троє ув’язнених американців і російський убивця Вадім Красіков.

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі, пише "Європейська правда".

У межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

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Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, – Вадим Красіков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, скоєне на замовлення російської федеральної влади.

Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.

Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.