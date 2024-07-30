Диктатор Лукашенко вирішив помилувати засудженого до страти німця

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччинр Ріко Крігера, засудженого до стати нібито через роботу на "українські спецслужби".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

Пропагандистське інформагентство Білорусі стверджує, що Крігер через адвоката звернувся до Лукашенка з проханням про помилування, і той "з урахуванням усіх обставин" задовольнив його.

Про смертний вирок Ріко Крігеру в Білорусі стало відомо 19 липня.

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Громадянина Німеччини засудили до смертної кари через нібито "незаконні дії щодо вогнепальної зброї", пошкодження транспорту або шляхів сполучення, створення "екстремістського" формування чи участь у ньому, агентурну діяльність, найманство та акт тероризму.

З неофіційних джерел незалежні білоруські ЗМІ дізнались, що справа Крігера стосується нібито причетності до білоруського полку імені Калиновського, який воює в Україні. Чоловіка затримали ще минулого року, перед тим він був медиком у німецькому Червоному Хресті.

На одному з телеканалів режиму Лукашенка минулого тижня показали інтерв'ю з Крігером, який стверджував, що його "завербувала" Служба безпеки України для допомоги в "підготовці терактів" у Білорусі, та просив про помилування.

Режим Лукашенка в Білорусі відомий репресіями проти опозиції та активістів, які значно посилились після протестів 2020 року проти фальсифікації результатів президентських виборів.