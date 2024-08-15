Литва передала ЗСУ навантажувачі та причепи

Міністерство національної оборони Литви в четвер, 15 серпня, прозвітувало про відправлення в Україну чергової порції військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У четвер Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Фото: Міноборони Литви

Загалом у серпні до України доправлять 14 бронетранспортерів М113, зенітні ракетні установки малої дальності, зенітні комплекси, зенітні індивідуальні протидронні глушителі, всюдиходи із запасними частинами, навантажувачі, гвинтівки, боєприпаси, димові шашки, навісне обладнання та запчастини до зброї.

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За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України з боку Литви є довгостроковою і перевищила 1 мільярд євро.

Раніше повідомлялось, що бойові безпілотники п'яти литовських виробників пройшли випробування Міноборони України у фронтових умовах і будуть відправлені в Україну у вересні.