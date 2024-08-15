Литва передала ВСУ погрузчики и прицепы для ВСУ

Министерство национальной обороны Литвы в четверг, 15 августа, отчиталось об отправке в Украину очередной порции военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В четверг Украина получила от Литвы погрузчики, прицепы и раскладные кровати для украинской армии.

Фото: Минобороны Литвы

Всего в августе в Украину доставят 14 бронетранспортеров М113, зенитные ракетные установки малой дальности, зенитные комплексы, зенитные индивидуальные противодронные глушители, вездеходы с запасными частями, погрузчики, винтовки, боеприпасы, дымовые шашки, навесное оборудование и запчасти к оружию.

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По данным литовского Минобороны, с начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военной помощи на сумму более 641 млн евро. А общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 млрд евро.

Ранее сообщалось, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Минобороны Украины во фронтовых условиях и будут отправлены в Украину в сентябре.