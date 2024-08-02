Лідерка партії Шольца: Обмін показав, що переговори з "російським агресором" можливі
Голова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що обмін ув'язненими з РФ показав, що переговори можливі навіть з агресором.
Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в інтерв'ю телеканалу ntv.
Ескен називає обмін ув'язненими з Росією великим успіхом.
"Це великий успіх для дипломатії, що нам вдалося звільнити багатьох німецьких та інших західноєвропейських і західних громадян з російських в'язниць", – сказала вона.
Обмін вбивці з Тіргартена Вадима Красікова був важким рішенням, зазначила політикиня.
"У цьому обміні також є болючі моменти. Так зазвичай буває в дипломатії, коли ви укладаєте угоду, що потім вам доводиться приймати болючі рішення", – пояснює Ескен.
Однак результатом є те, що багато людей змогли отримати свободу і безпеку в такий спосіб.
"Угода однозначно показує, що можна домовлятися, вступати в переговори, навіть з російською державою, і навіть з російським агресором, з питань, де вони також мають свої інтереси, – каже Ескен.
Зрештою, вони хочуть досягти миру, "але для цього ми повинні спочатку створити ситуацію, в якій російська держава дійсно захоче говорити з нами", – сказала голова СДПН.
У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії.
Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.
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