Президент Німеччини закликав Угорщину зберегти єдність ЄС щодо України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який напередодні відвідав угорське місто Шопрон, закликав владу Угорщини зберігати згуртованість в Європейському Союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Штайнмаєр наводить DW.

Він також наголосив на важливості єдиної позиції ЄС у підтримці України, яка захищається від повномасштабного російського вторгнення.

Після зустрічі з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком Штайнмаєр зазначив, що важлива роль країни як головуючої зараз у Раді ЄС полягає в тому, щоб "зміцнювати єдність всередині Євросоюзу та просувати конструктивні спільні рішення для наших спільних майбутніх тем".

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Він додав, що сподівається на те, що Угорщина "прийме і виконає цю роль".

Президент Німеччини вказав зокрема на необхідність дотримуватись спільної лінії в питаннях допомоги Україні.

"Ми не повинні залишати місця для сумнівів в тому, що НАТО і ЄС – єдині в підтримці України", – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці липня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів.

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