Президент Германии призвал Венгрию сохранить единство ЕС в отношении Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне посетил венгерский город Шопрон, призвал власти Венгрии сохранять сплоченность в Европейском Союзе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Штайнмайера приводит DW.

Он также отметил важность единой позиции ЕС в поддержке Украины, которая защищается от полномасштабного российского вторжения.

После встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком Штайнмайер отметил, что важная роль страны как председательствующей сейчас в Совете ЕС заключается в том, чтобы "укреплять единство внутри Евросоюза и продвигать конструктивные совместные решения для наших общих будущих тем".

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Он добавил, что надеется на то, что Венгрия "примет и выполнит эту роль".

Президент Германии указал в частности на необходимость придерживаться общей линии в вопросах помощи Украине.

"Мы не должны оставлять места для сомнений в том, что НАТО и ЕС – едины в поддержке Украины", – подчеркнул он.

Напомним, в конце июля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

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