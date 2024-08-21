Нідерланди придбають для України мобільні засоби виявлення дронів

Міністерство оборони Нідерландів у середу, 21 серпня, оголосило про закупівлю 51 мобільного радара виявлення безпілотників, які передадуть Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в пресрелізі відомства.

Контракт на закупівлю мобільних радарів підписали в Гаазі на заводі Robin Radar Systems. Ці системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від, наприклад, птахів.

"Оскільки система є мобільною, противнику складніше знайти радар, а отже, складніше його нейтралізувати. Це дає можливість безперервно виявляти, а потім знищувати ворожі безпілотники", – пояснює нідерландське Міноборони.

Реклама:

Очікується, що Україна отримає 51 радар в останньому кварталі 2024 року. Їх відправлятимуть поетапно.

Нагадаємо, в червні Нідерланди оголосили про виділення 60 мільйонів євро на закупівлю дронів для України.

А в липні – скерували додаткові 300 мільйонів євро для оснащення винищувачів F-16, призначених для України.