Нідерланди скерують ще 300 млн євро на озброєння для "українських" F-16

Міністерство оборони Нідерландів у середу, 10 липня, оголосили про виділення додаткових 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які будуть незабаром передані в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Додаткове фінансування доповнить уже виділені Нідерландами 150 мільйонів євро на оснащення F-16, які вирушать в Україну, і буде використане для закупівлі обладнання безпосередньо в промисловості.

"З боєприпасами, які ми придбаємо, F-16 можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не знає меж, тому наша підтримка має продовжуватись на повній швидкості", – прокоментував нідерландський міністр оборони Рубен Брекельманс.

Реклама:

"Купуючи ці додаткові боєприпаси для F-16, ми хочемо надіслати Москві сигнал про те, що союзники по НАТО продовжуватимуть невпинно підтримувати Україну. Росія не повинна виграти цю війну, це також в інтересах нашої безпеки", – додав він.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних F-16.

Лідери США, Данії та Нідерландів сьогодні підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

Читайте також: Про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ: новий міністр оборони Нідерландів.