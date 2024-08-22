У Держдепі США пояснили важливість візиту прем'єра Індії до України

У Державному департаменті США назвали візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник держсекретаря США Річард Верма, якого цитує "Голос Америки".

Верма зазначив, що зараз дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

Він додав, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії, але наголосив, що вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

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Аналізуючи стосунки Індії та США, Верма додав, що країни повинні бути разом і в добрі часи, і у важкі. А зараз, каже він, для людства настали саме важкі часи, оскільки в окремих частинах світу зростає авторитаризм.

Коментуючи вторгнення Росії в Україну, він наголосив на значному насильстві в цій війні і згадав про вбивства дітей.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", – сказав Верма.

Як відомо, Офіс президента офіційно підтвердив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності.

Перед візитом до України Моді відвідає Польщу 22 серпня, де проведе зустрічі з тамтешніми високопосадовцями.