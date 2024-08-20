Прем'єр Індії зустрінеться в Польщі з Дудою і Туском напередодні візиту до Києва

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді напередодні візиту до України відвідає Польщу 22 серпня, де проведе зустрічі з тамтешніми високопосадовцями.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За даними польського урядового інформаційного центру, прем’єр Дональд Туск зустрінеться з Моді в четвер о 10:00 за місцевим часом.

У канцелярії президента Польщі повідомили про заплановану зустріч Анджея Дуди з Моді о 14:00.

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Візит Моді відбудеться в 70-ту річницю встановлення дипломатичних відносин між Польщею та Індією.

Попередній візит глави індійського уряду до Польщі відбувся 45 років тому.

23 серпня Моді здійснить візит до України уперше після повномасштабного вторгнення Росії. Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

Під час візиту заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським, на яких сторони обговорять питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці.