Посольство США: Росія може завдати ударів по об'єктах України перед Днем незалежності

Росія може готувати удари об’єктах України найближчими днями.

Про це повідомило посольство США в Україні із посиланням на інформацію від Державного департаменту Сполучених Штатів, повідомляє "Європейська правда".

У США заявили, що мають інформацію щодо нарощування Росією зусиль задля завдання як нічних, так і денних атак дронами та ракетами по всій території України. У посольстві зауважили – це може відбутися перед святкуванням Дня незалежності України 24 серпня.

Нагадаємо, впродовж останніх кількох днів Росія масовано атакувала українські регіони різними типами озброєння.

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Лише за 21 серпня силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знищити 50 ударних дронів та одну авіаційну ракету у межах 14 областей України. Загалом, за даними Повітряних сил Збройних Сил України, тоді Росія атакувала 72 повітряними цілями.

Раніше США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

21 серпня розвідка Британії розповіла, що Росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність РФ повернути зайняті українськими силами території.

Оновлено 11.44. У новини змінився заголовок і вилучено фразу про необхідність для громадян США залишити територію України. Редакція перепрошує за неточності.