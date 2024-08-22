Посольство США: Россия может нанести удары по объектам Украины перед Днем независимости

Россия может готовить удары по объектам Украины в ближайшие дни.

Об этом сообщило посольство США в Украине со ссылкой на информацию от Государственного департамента Соединенных Штатов, сообщает "Европейская правда".

В США заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили – это может произойти перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа.

Напомним, в течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружения.

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Только за 21 августа силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 50 ударных дронов и одну авиационную ракету в пределах 14 областей Украины. Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, тогда Россия атаковала 72 воздушными целями.

Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.

21 августа разведка Британии рассказала, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.

Обновлено 11.44. В новости изменился заголовок и изъята фраза о необходимости для граждан США покинуть территорию Украины. Редакция приносит извинения за неточности.