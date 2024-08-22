Збройні сили Литви фіксують скорочення російських військ у Калінінградській області

Командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас заявив, що наразі спостерігається помітне скорочення російських сухопутних військ у Калінінградській області.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Вайкшнорас наводить Delfi.

Командувач литовською армією пов’язує це з успішним наступом українських сил у Курській області РФ.

"Щойно почалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки… і частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення, принаймні сухопутних військ", – сказав Вайкшнорас.

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Однак, за його словами, розслаблятися не можна, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

"Але не будемо обманювати себе, так звана система A2/AD, що прикриває з повітря, у них сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, як і раніше, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається", – підкреслив командувач.

Раніше США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

Водночас у США непокояться, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.