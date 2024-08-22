NBC дізнався про занепокоєння США щодо Курської операції ЗСУ

Американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті.

Про це телеканалу NBC News розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників телеканалу, Росія наразі намагається організувати ефективну відповідь на несподіваний наступ українських військ у Курській області, що змусило її відволікти частину військ з України для зміцнення оборони на власній території.

Але кількість військ, які Росії довелося вивести з України, "не є значною", сказав один з американських посадовців. Поки що Росія ще не мобілізувала достатньо бойової потужності, щоб повернути території, що опинились під контролем українських сил.

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Американські посадовці та військові аналітики попереджають, що існує ризик того, що лінії постачання України можуть бути перевантажені, оскільки вона намагається підтримувати війська, які воюють на території Росії, а також відбивати російські атаки на сході.

"Це викликає занепокоєння", – сказав один з посадовців США.

Американські офіційні особи заявляють, що точні цілі українського наступу в Росії залишаються не до кінця зрозумілими.

Раніше США зафіксували передислокацію певної частини російських сил на територію Курської області.

Водночас, за даними британської розвідки, Росія використовує у Курській області війська, особовий склад яких воює не за призначенням, що може зменшити здатність РФ повернути зайняті українськими силами території.