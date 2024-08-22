В уряді Угорщини прокоментували наступ ЗСУ на Курщині

Керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш, коментуючи операцію Збройних Сил України в Курській області Росії, повторив заклики угорської влади до "миру".

Його слова цитує портал Telex, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати операцію ЗСУ на Курщині Гуяш сказав, що угорський уряд "залишається прихильником миру".

"Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру", – сказав він.

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Представник уряду Угорщини також закликав Україну та Росію не забувати, що вони також несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи. Він мав на увазі транспортування російських нафти й газу через українську територію.

Угорський уряд послідовно виступає за "перемир’я" та "припинення вогню" й проти надання Україні військової допомоги – як на національному рівні, так і на рівні Євросоюзу.

На початку липня прем’єр Угорщини Віктор Орбан навіть поїхав у самопроголошену "мирну місію" в Україну, Росію та Китай, наразившись на критику в ЄС.

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