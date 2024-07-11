FT: У Брюсселі підтвердили, що ручкання Орбана з Путіним суперечить договорам ЄС

Юридична служба Європейського Союзу встановила, що переговори угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з Владіміром Путіним під час поїздки до Росії минулого тижня суперечить договорам ЄС.

Про це видання Financial Times дізналось від дипломатичних джерел у ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Юридична служба ЄС у середу, 10 липня, повідомила державам-членам, що дії Орбана порушили договори Євросоюзу, які забороняють будь-які "заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу".

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Прем’єр Угорщини також порушив положення, яке закликає всіх членів здійснювати зовнішньополітичну діяльність "беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності", додали співрозмовники FT.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у коментарі Financial Times назвав поїздку Орбана до Москви "політичною помилкою", наголосивши, що за 10 років роботи в Євросоюзі "ніколи не бачив такої жорсткої реакції з боку 26 інших країн" на дії однієї.

Він додав, що зустрічався з Орбаном на саміті НАТО і перебуває в контакті з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.

Раніше низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. А голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.

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