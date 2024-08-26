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У Молдові після масованої атаки РФ по Україні почались перебої в енергосистемі

Новини — Понеділок, 26 серпня 2024, 11:59 — Марія Ємець

Молдовський оператор  Moldelectrica повідомив про перебої в енергосистемі у зв’язку з ранковою атакою РФ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", відповідне оголошення опублікувала пресслужба компанії.

Moldelectrica оголосила про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок ранкової повітряної атаки РФ на українську інфраструктуру.

"Зараз ситуація під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", – заявили у компанії.  

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Нагадаємо, Польща знову піднімала військову авіацію під час масованої ракетної атаки РФ вранці 26 серпня. 

На цей час відомо про щонайменш чотирьох загиблих та 11 поранених у різних областях.

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Молдова Енергетика Війна з РФ
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