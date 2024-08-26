У Молдові після масованої атаки РФ по Україні почались перебої в енергосистемі
Молдовський оператор Moldelectrica повідомив про перебої в енергосистемі у зв’язку з ранковою атакою РФ по українській критичній інфраструктурі, але не очікує серйозних проблем.
Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", відповідне оголошення опублікувала пресслужба компанії.
Moldelectrica оголосила про перебої в енергосистемі спільного блоку Україна-Молдова внаслідок ранкової повітряної атаки РФ на українську інфраструктуру.
"Зараз ситуація під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", – заявили у компанії.
Нагадаємо, Польща знову піднімала військову авіацію під час масованої ракетної атаки РФ вранці 26 серпня.
На цей час відомо про щонайменш чотирьох загиблих та 11 поранених у різних областях.