Польща підняла авіацію через масований російський удар по Україні

Зранку 26 серпня Польща підняла авіацію через загрозу російських ракет, поки Україна перебуває під масованим ворожим ударом.

Про це повідомило Оперативне командування польської армії у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, з "раннього ранку" вони спостерігають інтенсивні удари Росії по об'єктах, які "розташовані, в тому числі, на західній території України".

За даними Польщі, останню таку активізацію діяльності російської авіації, в ході якої було завдано ударів на заході України, було зафіксовано 8 липня цього року. Тоді росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит, а в Шевченківському районі столиці був повністю знищений під'їзд жилого будинку. У той день загинули 33 людини, а ще 121 зазнали поранень.

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Польські військові наголосили, що всі необхідні процедури задля убезпечення повітряного простору країни – запущені.

Як відомо, внаслідок російської ракетної атаки у деяких районах Києва виникли перебої з енергопостачанням, а у Луцьку, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у своїй промові на День незалежності України у Києві висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, cильнішим за суперечності.

Також він запевнив, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, якщо вони вирішать піти з України.