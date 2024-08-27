У Польщі вважають, що країна перебуває у стані гібридної війни

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни й аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються.

Його слова цитує агентство PAP, передає "Європейська правда".

Томчик, коментуючи іноземні метеозонди, саркастично запитав, чи справді Росію так цікавить, яка у Польщі погода. Він вважає, що ці об'єкти запускають для того, щоб викликати дискусії та розбіжності в суспільстві та недовіру громадян до власних служб і держави.

"Те, з чим ми зіткнулися сьогодні в Польщі – це де-факто гібридна війна. І ми можемо прямо сказати, що Польща сьогодні перебуває в стані війни, але гібридної", – заявив він.

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Польський генерал Мєчислав Ченюх також прокоментував гібридні загрози та акцентував, що Польща мусить усвідомлювати – сучасні війни спершу ведуться шляхом засобів масової інформації, грошей, дипломатії, неурядових організацій, дезінформації, а лише в кінці втручаються збройні сили.

Тому, за його словами, важливо добре розпізнати, коли починаються гібридні загрози.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.