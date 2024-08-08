Єрмак пояснив, який "спільний план" є передумовою для проведення другого Саміту миру 

Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, президент Володимир Зеленський вважає, що наступний після інавгураційного Саміт миру можна проводити тільки тоді, коли буде готовий спільний план.

Він пояснив, що йдеться про конкретні дії щодо 10 пунктів "формули миру" Зеленського.

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Єрмак нагадав, що після зустрічі на рівні радників з нацбезпеки у Джидді (Саудівська Аравія) домовились про створення десяти робочих груп на рівні послів і експертів, які напрацювали конкретні кроки для реалізації кожного з десяти пунктів.

"Серед 10 пунктів "формули миру" є ті, щодо яких у світі є спільна позиція – з них ми почали на першому саміті. І є більш важкі – такі як відповідальність, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності тощо.

Зараз є завдання президента працювати над організацією тематичних конференцій, які би зафіксували ці напрацювання робочих груп на високому рівні – або міністрів, або радників, або, наприклад, омбудсменів для гуманітарних питань, або спікерів парламентів – щоб у підсумку скласти цей спільний план", – пояснив Андрій Єрмак.

Він додав, що Київ не хоче, аби ця робота затяглася на довгі місяці, та не став чітко казати, чи вірить у можливість провести другий саміт у 2024 році.

"Ми хочемо, щоб це було, але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися (зокрема, країнами має бути узгоджений цей спільний план. – ЄП)", – зазначив керівник ОП.

Він закликав не налаштовуватися завчасно, що другий саміт має стати фінальним, і усе буде залежати від того, скільки країн підтримають план.

Також Андрій Єрмак заявив, що не бачить ризиків для підтримки України у разі потенційної перемоги на виборах у США Дональда Трампа.

Дивіться також повне відео інтерв’ю Андрія Єрмака "Європейській правді".