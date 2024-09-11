Як Камала Гарріс перемогла Трампа на дебатах і що вони говорили щодо війни в Україні

10 вересня кандидати в президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп нарешті зустрілися на дебатах.

Відгуки з обох політичних таборів вказують на однозначний висновок: дебати виграла Камала Гарріс. Опитування CNN показало, що 63% виборців оцінюють краще виступ віцепрезидентки. Після червневих дебатів 67% у такому ж опитуванні віддавали перевагу Трампу.

Звісно, за два місяці до дня президентських виборів у США може багато чого змінитися. Та поки Камалі Гарріс вдається поступово нарощувати оберти у своїй кампанії. А останні дебати це тільки підтвердили.

До того ж вони дали трохи більше до розуміння того, як обидва кандидати ставляться до війни в Україні. І деякі сигнали можуть неприємно здивувати.

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Про що говорили кандидати – в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну. Далі – стислий її виклад.

Не буде перебільшенням сказати, що дебати між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем Дональдом Трампом були однією з найочікуваніших політичних подій не лише у США, а й в усьому світі.

Зазвичай дебати не мають вирішального впливу на вподобання виборців.

Але нинішня ситуація була іншою і по-своєму безпрецедентною. Адже ніколи ще кандидат у президенти США не вступав у вибори настільки пізно.

Для кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс це стало водночас і викликом, і можливістю – заскочити Трампа зненацька і дезорієнтувати його.

Тож для демократки дебати були ключовою подією, нагодою представити себе широкому загалу й оголосити більш конкретні заходи, які вона планує здійснити в разі перемоги.

Вона скористалася своїм прокурорським минулим і вмінням не стільки дебатувати з опонентом, скільки "допитувати" його. І, варто визнати, вона використала це сповна.

Гарріс активно атакувала Трампа – навіть у вкрай незручних для себе темах, на які республіканська кампанія, вочевидь, хотіла зробити наголос під час дебатів.

Прокурорські навички Гарріс стали їй у пригоді, коли вона ловила Трампа на відвертій брехні.

Звісно ж, це не означає, що Гарріс виступила ідеально. Вона не запропонувала достатньої конкретики стосовно економіки, хоча кілька разів повторила, що "має план".

Якщо ж говорити про виступ Трампа, то "зміна ролей" – певно, найкращий спосіб його описати.

Тоді як на червневих дебатах республіканський кандидат був у своїй тарілці, постійно атакуючи Байдена і не даючи йому перевести подих, нині ж він часто ставав в оборону й відбивався від не менш настирних закидів Камали Гарріс.

Не надто переконливими вийшли спроби персональних нападок експрезидента на опонентку з Демократичної партії.

Загалом, для Трампа дебати була нагода показати, що Гарріс насправді нічим не відрізняється від Байдена і що саме він здатен вивести США з "глухого кута", куди їх загнала нинішня адміністрація.

Тема України стала для експрезидента приводом повторити, що нинішня адміністрація – погані переговірники.

Він відмовився говорити, що перемога України – в інтересах США. Натомість, на його думку, в інтересах США – просте "припинення війни".

Меседж Камали Гарріс, на контрасті, фактично повторював позицію нинішньої адміністрації.

Якщо Трамп казав, що за його президентства війни в Україні просто не відбулось би, то віцепрезидентка заявила, що за такого сценарію "Путін сидів би в Києві та задивлявся б на решту Європи, починаючи з Польщі".

А під кінець вона прямо розкритикувала можливість якихось "переговорів" з Путіним, заговоривши про те, що Трамп за свого президентства любив загравати з диктаторами і що Путін – це диктатор, який "з’їв би вас на обід".

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.