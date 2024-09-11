Как Камала Харрис победила Трампа на дебатах и что они говорили о войне в Украине

10 сентября кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп наконец-то встретились на дебатах.

Отзывы из обоих политических лагерей указывают на однозначный вывод: дебаты выиграла Камала Харрис. Опрос CNN показал, что 63% избирателей оценивают лучше выступление вице-президента. После июньских дебатов 67% в таком же опросе отдавали предпочтение Трампу.

Конечно, за два месяца до дня президентских выборов в США может многое измениться. Но пока Камале Харрис удается постепенно наращивать обороты в своей кампании. А последние дебаты это только подтвердили.

К тому же они дали немного больше к пониманию того, как оба кандидата относятся к войне в Украине. И некоторые сигналы могут неприятно удивить.

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О чем говорили кандидаты – в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Харрис начинает и выигрывает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине. Далее – краткое ее изложение.

Не будет преувеличением сказать, что дебаты между демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом были одним из самых ожидаемых политических событий не только в США, но и во всем мире.

Обычно дебаты не имеют решающего влияния на предпочтения избирателей.

Но нынешняя ситуация была другой и по-своему беспрецедентной. Ведь никогда еще кандидат в президенты США не вступал в выборы настолько поздно.

Для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис это стало одновременно и вызовом, и возможностью – застать Трампа врасплох и дезориентировать его.

Поэтому для демократки дебаты были ключевым событием, возможностью представить себя широкой общественности и объявить более конкретные меры, которые она планирует осуществить в случае победы.

Она воспользовалась своим прокурорским прошлым и умением не столько дебатировать с оппонентом, сколько "допрашивать" его. И, стоит признать, она использовала это сполна.

Харрис активно атаковала Трампа – даже в крайне неудобных для себя темах, на которые республиканская кампания, очевидно, хотела сделать упор во время дебатов.

Прокурорские навыки Харрис пригодились ей, когда она ловила Трампа на откровенной лжи.

Конечно же, это не означает, что Харрис выступила идеально. Она не предложила достаточной конкретики по экономике, хотя несколько раз повторила, что "имеет план".

Если же говорить о выступлении Трампа, то "смена ролей" – вероятно, лучший способ его описать.

Если на июньских дебатах республиканский кандидат был в своей тарелке, постоянно атакуя Байдена и не давая ему перевести дыхание, то сейчас он часто становился в оборону и отбивался от не менее настырных упреков Камалы Харрис.

Не слишком убедительными получились попытки персональных нападок экс-президента на оппонентку из Демократической партии.

В общем, для Трампа дебаты была возможность показать, что Харрис на самом деле ничем не отличается от Байдена и что именно он способен вывести США из "тупика", куда их загнала нынешняя администрация.

Тема Украины стала для экс-президента поводом повторить, что нынешняя администрация – плохие переговорщики.

Он отказался говорить, что победа Украины – в интересах США. Вместо этого, по его мнению, в интересах США – простое "прекращение войны".

Месседж Камалы Харрис, на контрасте, фактически повторял позицию нынешней администрации.

Если Трамп говорил, что при его президентстве войны в Украине просто не произошло бы, то вице-президент заявила, что при таком сценарии "Путин сидел бы в Киеве и смотрел бы на остальную Европу, начиная с Польши".

А под конец она прямо раскритиковала возможность каких-то "переговоров" с Путиным, заговорив о том, что Трамп при своем президентстве любил заигрывать с диктаторами и что Путин – это диктатор, который "съел бы вас на обед".

Подробнее – в материале Олега Павлюка Харрис начинает и выигрывает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.