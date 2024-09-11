Прем’єр Хорватії в Києві оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Як передає "Європейська правда", це випливає з повідомлення Офісу президента.

Під час зустрічі з прем'єром Хорватії президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Володимир Зеленський також відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги", – ідеться в повідомленні.

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Ані українська, ані хорватська сторони не розкривають вміст цього пакета підтримки.

Також Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні та відновленні енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у серпні Україна та Хорватія обговорили питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.

Минулого року стало відомо, що Київ отримав хорватські гелікоптери Мі-8.