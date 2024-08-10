Хорватия планирует предоставить дополнительную помощь для энергосистемы Украины

Украина и Хорватия обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

Об этом шла речь на встрече заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака с послом Хорватии Аницей Джамич, сообщает "Европейская правда".

Хорватская сторона подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине, особенно для подготовки к осенне-зимнему периоду.

"Предоставленное оборудование является первоочередной необходимостью, особенно в прифронтовых регионах, где враг уничтожил значительную часть энергетических мощностей. Поддержка партнеров в развитии небольших объектов распределенной генерации для нас чрезвычайно важна", – подчеркнул заместитель министра энергетики.

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Аница Джамич заявила, что Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

Также рассматривалось участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

В июне сообщалось, что Турция присоединится к помощи Украине по восстановлению энергосектора и наращиванию мощностей распределенной генерации.

Перед этим Евросоюз выделил "Укрэнерго" грант в 100 млн евро, в частности, на ремонт и восстановление разрушенного или поврежденного российскими обстрелами энергооборудования.

Кроме того, Эстония решила передать Украине безвозмездно оборудование с Нарвских электростанций.