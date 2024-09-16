Ще одному місту у Польщі загрожує прорив дамби, мешканців закликали евакуюватись

Мер міста Ниса в південно-західній Польщі закликав мешканців до негайної евакуації через загрозу прориву дамби і хвилі води висотою у кілька метрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Мер Ниси Кордіан Колбяж попередив, що ситуація критична, все місто може бути затоплене.

Прогнозується, що висота хвилі становитиме кілька метрів.

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"Існує небезпека прориву набережної річки на вулиці Виспянського! Просимо якнайшвидше евакуюватися. Служби незабаром вирушать на допомогу. Необхідно евакуюватися на верхні поверхи. Операція з порятунку дамби розпочнеться за мить, але ми повинні бути готові до найгіршого. Тримаймося разом!", – закликав мер міста Ниса у відео, опублікованому в соціальних мережах.

У понеділок польський уряд оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені у країні.

Також у понеділок у Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби між водосховищами Тополя і Козельно довелося оголосити про негайну евакуацію частини міста Пачкув на південному заході країни.

Це вже другий прорив дамби внаслідок повеней у Польщі. У Строне-Шльонські внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою і було відрізане від світу.