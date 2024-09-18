У Польщі пояснили, чому в аеропорту закували Усика в наручники

Використання наручників проти українського боксера Олександра Усика в аеропорту у Кракові було не затриманням, а запобіжним заходом – пізніше їх негайно зняли.

Про це заявив польський майор прикордонної служби Яцек Міхаловський у коментарі для місцевого видання Dziennik Polski, передає "Європейська правда".

Як пояснив Міхаловський, Усика й ще одного чоловіка зняли з рейсу, у зв'язку з чим вони втратили статус пасажирів. Він розповів – чоловіки не захотіли залишати вихідн на посадку, тому викликалу службу безпеки аеропорту.

За словами прикордонника, використання наручників було пов'язано з надмірною жестикуляцією чоловіків.

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"Одягання наручників було пов'язано з поведінкою пана, обидва чоловіки багато жестикулювали, оскільки були незадоволені тим, що не полетіли. Тому одягання наручників було повністю запобіжним заходом, в офісних приміщеннях зняття наручників відбулося негайно", – пояснив Міхаловський.

Після того, як Усика перевели до офісного приміщення – наручники негайно зняли з нього.

Як відомо, боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Усика відпустили.

До цього, написав Зеленський, він мав телефонну розмову з боксером, коли той був затриманий.

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає заходи, вжиті польськими правоохоронцям щодо Усика в аеропорту Кракова, "непропорційними і неприпустимими", і направить ноту польській стороні.