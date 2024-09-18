В Польше объяснили, почему в аэропорту заковали Усика в наручники

Использование наручников против украинского боксера Александра Усика в аэропорту в Кракове было не задержанием, а мерой предосторожности – позже их немедленно сняли.

Об этом заявил польский майор пограничной службы Яцек Михаловский в комментарии для местного издания Dziennik Polski, передает "Европейская правда".

Как пояснил Михаловский, Усика и его спутника сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров. Он рассказал, что мужчины не захотели покидать выход на посадку, поэтому вызвали службу безопасности аэропорта.

По словам пограничника, использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин. Также правоохранитель отметил, что не пускали на самолет спутника Усика, после чего боксер тоже отказался лететь.

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"Одевание наручников было связано с поведением того господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не полетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности", – пояснил Михаловский.

После того, как Усика перевели в офисное помещение, наручники немедленно сняли. Позже прибыл украинский консул. Выслушав предупреждение согласно правилам, мужчины покинули помещение около 22 часов.

Как известно, боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что Усика отпустили.

До этого, написал Зеленский, у него был телефонный разговор с боксером, пока тот был задержан.

Глава МИД Андрей Сибига считает меры, принятые польскими правоохранителями в отношении Усика в аэропорту Кракова, "непропорциональными и недопустимыми", и направит ноту польской стороне.