Литва може передати Україні затримані пожежні машини, які призначалися для Зімбабве

Литва розглядає можливість передачі Україні 17 пожежних машин, які були затримані в Клайпеді в минулому році через санкції і мали бути переправлені до Зімбабве.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BNS.

"Так, проводиться досудове розслідування, і прокурор прийняв рішення, якщо я не помиляюся, що 17 машин, які повинні були відправитися в Зімбабве, повинні бути конфісковані і вирішується питання про їх можливу передачу Україні", – сказала генеральний прокурор Ніда Грюнскене.

Минулого тижня державний новинний портал Південної Африки The Herald опублікував заклик до Литви передати 17 автомобілів, придбаних Зімбабве в Білорусі минулого року.

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За словами генерального прокурора Зімбабве, автомобілі були затримані в Клайпедському морському порту в березні минулого року.

"Є рішення прокурора, в якому ми повідомляємо прокуратуру Зімбабве, що ці 17 автомобілів конфісковані, оскільки компанія, яка виготовила ці автомобілі, підпадає під санкції, і сама Зімбабве також підпадає під санкції", – сказала Грюнскене.

За її словами, про це рішення африканська держава також була поінформована дипломатичними каналами.

"Ми чекаємо, чи скористаються вони правом на апеляцію", – сказала генпрокурор.

Зазначається, що генеральний прокурор Зімбабве приїжджав до Литви цього року, щоб повернути автомобілі.

Як відомо, сусідка Литви Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.

Колишній прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш (нині – глава МЗС) в інтерв’ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну – навіть ті, хто їздить п'яним.