G7 закликала світ терміново збільшити допомогу Україні для проходження зими

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

Про це йдеться у заяві G7, опублікованій на сайті Держдепартаменту США, передає "Європейська правда".

У заяві наголошується, що країни вітають подальші зобов’язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору.

Зокрема, це стосується ремонту пошкоджених електростанцій та систем централізованого теплопостачання, розгортання нових розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

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"Ми закликаємо світову спільноту терміново активізувати зусилля в цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу", – йдеться у заяві очільників МЗС країн G7.

Також міністерська група наголошує на важливій роботі міжнародних партнерів, банків і Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund) Енергетичного співтовариства в цьому напрямку.

"Ми закликаємо міжнародних партнерів збільшити свої фінансові внески, зокрема в останній фонд, щоб підвищити стійкість України наступної зими", – наголосили вони.

Міністри також вказали, що обізнані про необхідність міжнародної допомоги для захисту енергетичної інфраструктури від атак, зокрема шляхом зміцнення спроможностей протиповітряної оборони.

Окрім цього, глави МЗС наголосили на важливості впровадження реформ в енергетичному секторі відповідно до шляху приєднання до ЄС і виконання зобов’язань за Договором про енергетичне співтовариство, включно зі стандартами корпоративного управління, що відповідають стандартам ОЕСР.

"Це особливо важливо напередодні зими, з огляду на масштаби ремонтних робіт і потреби в новій енергетичній інфраструктурі", – додали вони.

Нагадаємо, на початку вересня Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нещодавно посол ЄС в Україні Катаріна Матернова розповіла, що у Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Дивіться повне інтерв'ю з Катаріною Матерновою про підготовку до зими, гроші на зброю та вступ до ЄС.