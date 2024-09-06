Єврокомісія виділяє 40 млн євро Україні для підготовки до зими

Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив комісар ЄС з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, передає "Європейська правда".

У заяві акцентовано, що зважаючи на безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України, Єврокомісія збільшує фінансування гуманітарної допомоги українцям, виділивши додатково 40 млн євро.

Основна мета цього фінансування – допомогти Україні підготуватися до холодних зимових місяців.

Реклама:

Зазначається, що з цієї суми 35 млн виділено на гуманітарні проєкти в Україні, а інші 5 млн – на підтримку українських біженців та громад, що їх приймають у Молдові.

"Разом зі своїми гуманітарними партнерами ЄС прагне відремонтувати пошкоджені будівлі, забезпечити електро– та теплопостачання, а також надати притулок тим, хто його найбільше потребує", – йдеться у заяві.

Як відомо, Росія протягом весни й літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні, а з травня 2024 року в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.

26 серпня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на Україну, внаслідок чого чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Пізніше,4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинули семеро людей, з них троє – діти. У лікарнях міста перебувають 26 людей, із них 10 – у важкому стані.

Тоді стало відомо, що Польща планує найближчим часом скласти план допомоги Львову, зокрема стосовно реконструкції пошкоджених будівель,а німецький Фрайбург вирішив передати 100 тисяч євро Львову, з яким є містом-побратимом, для допомоги в усуненні наслідків російського обстрілу