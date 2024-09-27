Ексглава Міноборони Нідерландів: Курську операцію будуть розбирати у військових академіях світу

Колишня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що світ повинен перестати боятися "червоних ліній" очільника Кремля Владіміра Путіна, адже вони "існують лише в голові", а також повинен вчитися на українському військовому досвіді.

Про це вона розповіла в інтерв'ю LIGA.net у кулуарах Ялтинської європейської стратегії (YES), передає "Європейська правда".

Оллонгрен вважає, що важливим є обмін досвідом між збройними силами. На її думку, варто вчитися в України, зокрема на операції в Курській області.

"Вона організована блискуче: тактика, секретність, використання різних систем. Думаю, її потім розбиратимуть в усіх шкільних підручниках і в усіх військових академіях світу", – зазначила ексміністерка.

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Тому вона акцентувала, що співпраця з Україною – вулиця із двостороннім рухом у багатьох аспектах, зокрема у можливостях, тактиці та вивченні ворога.

"Через війну в Україні ми вивчаємо росіян і їхній спосіб ведення війни, риторику, зокрема про червоні лінії", – розповіла вона.

Оллонгрен наголосила, що насправді ці червоні лінії Кремля не повинні лякати світ, тому що їх немає у реальності.

"Будь-які червоні лінії Путіна існують лише у наших головах", – наголосила вона.

Також ексміністерка оборони Нідерландів вважає, що військова індустрія України креативна та інноваційна щодо всіх видів безпілотних систем.

Вона поділилась, що Нідерланди також мають такий досвід і вона працювала над тим, щоб з’єднати їх напряму, залучити голландські компанії, зв’язати їх з українськими, заохочуючи створення спільних підприємств.

"Я вважаю, що це надзвичайно важливо", – додала вона.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

24 вересня Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки України в розмірі 209,5 млн євро, який буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури.