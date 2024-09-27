Экс-глава Минобороны Нидерландов: Курскую операцию будут разбирать в военных академиях мира

Бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен считает, что мир должен перестать бояться "красных линий" главы Кремля Владимира Путина, ведь они "существуют только в голове", а также должен учиться на украинском военном опыте.

Об этом она рассказала в интервью LIGA.net в кулуарах Ялтинской европейской стратегии (YES), передает "Европейская правда".

Оллонгрен считает, что важным является обмен опытом между вооруженными силами. По ее мнению, стоит учиться у Украины, в частности на операции в Курской области.

"Она организована блестяще: тактика, секретность, использование различных систем. Думаю, ее потом будут разбирать во всех школьных учебниках и во всех военных академиях мира", – отметила экс-министр.

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Поэтому она акцентировала, что сотрудничество с Украиной – улица с двусторонним движением во многих аспектах, в частности в возможностях, тактике и изучении врага.

"Из-за войны в Украине мы изучаем россиян и их способ ведения войны, риторику, в частности о красных линиях", – рассказала она.

Оллонгрен подчеркнула, что на самом деле эти красные линии Кремля не должны пугать мир, потому что их нет в реальности.

"Любые красные линии Путина существуют только в наших головах", – подчеркнула она.

Также экс-министр обороны Нидерландов считает, что военная индустрия Украины креативная и инновационная по всем видам беспилотных систем.

Она поделилась, что Нидерланды также имеют такой опыт и она работала над тем, чтобы соединить их напрямую, привлечь голландские компании, связать их с украинскими, поощряя создание совместных предприятий.

"Я считаю, что это чрезвычайно важно", – добавила она.

Напомним, недавно стало известно, что Нидерланды уже поставили Украине радарную систему к ЗРК Patriot и вскоре поставят три пусковые установки.

24 сентября Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины в размере 209,5 млн евро, который будет направлен на восстановление критической инфраструктуры.